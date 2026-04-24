Bort-les-Orgues

Rencontre avec Violaine Bérot

79 Rue de Paris Bort-les-Orgues Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 18:30:00

fin : 2026-06-04 20:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Venez rencontrer, écouter et échanger avec Violaine Bérot, autrice chez Buchet-Chastel de romans profondément humains et merveilleusement écrits. Une autrice au parcours singulier qui nous emmène au plus profond de l’âme humaine.

– Gratuit sur réservation ;

– Réservation au 05.55.72.30.17 ;

– Durée approximative 1h30 ;

– Livres vendus sur place. .

79 Rue de Paris Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 30 17 librairieprologue@hotmail.com

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English : Rencontre avec Violaine Bérot

L’événement Rencontre avec Violaine Bérot Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Haute Corrèze