Journée autour de l’archéologie Bort-les-Orgues
Journée autour de l’archéologie Bort-les-Orgues samedi 27 juin 2026.
Bort-les-Orgues
Journée autour de l’archéologie
Place Marmontel Bort-les-Orgues Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
L’association RHABAP vous invite à la conférence Les gabares et la navigation sur la Dordogne par Gille Chavant, fondateur des gabares de Haute-Dordogne, batelier en titre.
A 16h30 assemblée générale de l’association suivi d’un vin d’honneur
Gratuit .
Place Marmontel Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine arhabap@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journée autour de l’archéologie Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
À voir aussi à Bort-les-Orgues (Corrèze)
- Fête de la Musique Bort-les-Orgues 21 juin 2026
- Atelier reliure Fabrique ton carnte de lectures Bort-les-Orgues 27 juin 2026
- Soirée latine Bort-les-Orgues 4 juillet 2026
- Aquaterra Trail Swimrun Rando Bort-les-Orgues 13 juillet 2026
- Animations du 14 juillet Bort-les-Orgues 14 juillet 2026