Bort-les-Orgues

Journée autour de l’archéologie

Place Marmontel Bort-les-Orgues Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

L’association RHABAP vous invite à la conférence Les gabares et la navigation sur la Dordogne par Gille Chavant, fondateur des gabares de Haute-Dordogne, batelier en titre.

A 16h30 assemblée générale de l’association suivi d’un vin d’honneur

Gratuit .

Place Marmontel Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine arhabap@gmail.com

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English :

L’événement Journée autour de l’archéologie Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de Haute Corrèze