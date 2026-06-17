Atelier en famille “Impression végétale sur tissu cyanotype et tataki zomé” Bort-les-Orgues
Atelier en famille “Impression végétale sur tissu cyanotype et tataki zomé” Bort-les-Orgues jeudi 16 juillet 2026.
Bort-les-Orgues
Atelier en famille “Impression végétale sur tissu cyanotype et tataki zomé”
Bort-les-Orgues Corrèze
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-23 11:30:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13
Sortie familiale et ludique à la découverte des plantes et de leurs secrets.
Venez apprendre à réaliser une impression végétale sur tissu (tataki zomé) et expérimenter une
ancienne technique photographique, le cyanotype.
Renseignements et inscription obligatoire par téléphone au 06.88.47.12.57 ou par mail
contact@lavitamineverte.fr en précisant votre nom et prénom, votre numéro de téléphone, le
nombre de participants.
Plus d’informations www.lavitamineverte.fr .
Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 47 12 57 contact@lavitamineverte.fr
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English : Atelier en famille “Impression végétale sur tissu cyanotype et tataki zomé”
L’événement Atelier en famille “Impression végétale sur tissu cyanotype et tataki zomé” Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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