Atelier en famille “Impression végétale sur tissu cyanotype et tataki zomé” Bort-les-Orgues jeudi 16 juillet 2026.

Bort-les-Orgues

Atelier en famille “Impression végétale sur tissu cyanotype et tataki zomé”

Bort-les-Orgues Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-23 11:30:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

Sortie familiale et ludique à la découverte des plantes et de leurs secrets.

Venez apprendre à réaliser une impression végétale sur tissu (tataki zomé) et expérimenter une

ancienne technique photographique, le cyanotype.

Renseignements et inscription obligatoire par téléphone au 06.88.47.12.57 ou par mail

contact@lavitamineverte.fr en précisant votre nom et prénom, votre numéro de téléphone, le

nombre de participants.

Plus d’informations www.lavitamineverte.fr .

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 47 12 57 contact@lavitamineverte.fr

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English : Atelier en famille “Impression végétale sur tissu cyanotype et tataki zomé”

L’événement Atelier en famille “Impression végétale sur tissu cyanotype et tataki zomé” Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de Haute Corrèze