Concert 2 trompettes et orgue Bort-Les-Orgues Bort-les-Orgues Vendredi 24 juillet 2026, 21h00 Participation aux frais: 10 € et gratuité pour les enfants de moins de 15 ans.

Gilles Mercier, orchestre Philharmonique de Radio-France, Jean-Marie Cousinié, orchestre national des Pays de Loire et François Clément, titulaire de l’orgue de la cathédrale de Clermont-Ferrand

Concert : » 2 trompettes et orgue »

avec l’Ensemble Battaglia :Gilles Mercier, orchestre Philharmonique de Radio-France, Jean-Marie Cousinié, orchestre national des Pays de Loire et François Clément, titulaire émérite de l’orgue de la cathédrale de Clermont-Ferrand dans un programme: BACH – MONTEVERDI – HAËNDEL – RAMEAU etc…

Eglise Saint- Germain Place de la Nation 19110 Bort-les-Orgues Corrèze/Limousin

Église ouverte dès 20 h 30.

tél: 05.55.96.81.85 (laisser message si besoin)

En savoir plus, écouter et voir les artistes sur le site [http://auborddesorgues.e-monsite.com](http://auborddesorgues.e-monsite.com)

Début : 2026-07-24T21:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-24T22:30:00.000+02:00

http://auborddesorgues.e-monsite.com 0555968185 auborddesorgues@wanadoo.fr

Bort-Les-Orgues 9 rue jeanne d’Arc Bort-les-Orgues 19110 Corrèze