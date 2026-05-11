Bort-les-Orgues

Soirée spectacle

Place Marmontel Bort-les-Orgues Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Le Comité des Fêtes de Bort les Orgues vous invite à une soirée spectacle… programme à venir .

Place Marmontel Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 42 37 71 cdf.bort@gmail.com

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English : Soirée spectacle

L’événement Soirée spectacle Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze