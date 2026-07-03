Informations pratiques

Bort-les-Orgues

Rencontre Conférence Christian Estève L’épuration dans le Cantal

79 Rue de Paris Bort-les-Orgues Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 18:30:00

fin : 2026-09-10 20:00:00

Date(s) :

2026-09-10

Christian Estève évoquera l’épuration sous toutes ses formes, jusqu’à ses répercutions sociales bien au-delà de la fin de la guerre.

Un évènement à ne pas manquer pour mieux comprendre notre région pendant la guerre. Sujet sensible mais nécessaire devoir de mémoire à l’heure où l’Histoire semble se répéter.

La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces.

Infos pratiques

– Durée environ 1h30 ;

– Sur réservation au 05.55.72.30.17 ;

– Livres vendus sur place. .

79 Rue de Paris Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 30 17 librairieprologue@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre Conférence Christian Estève L’épuration dans le Cantal

L’événement Rencontre Conférence Christian Estève L’épuration dans le Cantal Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Haute Corrèze