Rencontre Conférence Christian Estève L’épuration dans le Cantal Bort-les-Orgues
jeudi 10 septembre 2026 · Bort-les-Orgues
Informations pratiques
Bort-les-Orgues
Rencontre Conférence Christian Estève L’épuration dans le Cantal
79 Rue de Paris Bort-les-Orgues Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 18:30:00
fin : 2026-09-10 20:00:00
Date(s) :
2026-09-10
Christian Estève évoquera l’épuration sous toutes ses formes, jusqu’à ses répercutions sociales bien au-delà de la fin de la guerre.
Un évènement à ne pas manquer pour mieux comprendre notre région pendant la guerre. Sujet sensible mais nécessaire devoir de mémoire à l’heure où l’Histoire semble se répéter.
La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces.
Infos pratiques
– Durée environ 1h30 ;
– Sur réservation au 05.55.72.30.17 ;
– Livres vendus sur place. .
79 Rue de Paris Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 30 17 librairieprologue@hotmail.com
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English : Rencontre Conférence Christian Estève L’épuration dans le Cantal
L’événement Rencontre Conférence Christian Estève L’épuration dans le Cantal Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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