Bort en fête Bort-les-Orgues
Bort en fête Bort-les-Orgues samedi 12 septembre 2026.
Bort-les-Orgues
Bort en fête
Place Marmontel Bort-les-Orgues Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-12
Le comité des fêtes de Bort les Orgues vous invite à la traditionnelle fête de la ville fête foraine, feu d’artifice le 19 septembre, vide-greniers le 13 septembre, chars fleuris, spectacles, concert, color run, DJ, karaoké et quizz.
En centre ville .
Place Marmontel Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 42 37 71 cdf.bort@gmail.com
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English : Bort en fête
L’événement Bort en fête Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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