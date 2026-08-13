Journées Européennes du Patrimoine au Barrage de Bort-les-Orgues visite Usine Bort-les-Orgues
samedi 19 septembre 2026 · Bort-les-Orgues
Informations pratiques
Bort-les-Orgues
Journées Européennes du Patrimoine au Barrage de Bort-les-Orgues visite Usine
Bort-les-Orgues Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:15:00
fin : 2026-09-20 12:45:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le barrage de Bort-les-Orgues vous ouvre ces portes du samedi 19 et dimanche 20 septembre pour la visite de l’usine (intérieur du barrage).
Visites guidées uniquement, gratuites et places limitées 9h30 11h15 14h15 16h
Conditions d’entrées renforcées par le Plan Vigipirate
– Chaussures fermées et plates OBLIGATOIRES
– Vêtements couvrants bras et jambes OBLIGATOIRES
– Sacs, sacs à dos, appareils photo et téléphone non autorisés ;
– Carte d’identité demandé à tous les participants majeurs avant la visite ;
– Visite accessible qu’à partir de 8 ans. Tous les enfants de 0 à 7 ans seront refusés.
Inscription dans les bureaux d’information touristique (Bort-les-Orgues, Meymac, Ussel, Neuvic), par téléphone, ou en ligne www.tourisme-hautecorreze.fr
Nombre de places limités .
Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Barrage de Bort-les-Orgues visite Usine Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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