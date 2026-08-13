Informations pratiques

Bort-les-Orgues

Journées Européennes du Patrimoine au Barrage de Bort-les-Orgues visite Usine

Bort-les-Orgues Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:15:00

fin : 2026-09-20 12:45:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le barrage de Bort-les-Orgues vous ouvre ces portes du samedi 19 et dimanche 20 septembre pour la visite de l’usine (intérieur du barrage).

Visites guidées uniquement, gratuites et places limitées 9h30 11h15 14h15 16h

Conditions d’entrées renforcées par le Plan Vigipirate

– Chaussures fermées et plates OBLIGATOIRES

– Vêtements couvrants bras et jambes OBLIGATOIRES

– Sacs, sacs à dos, appareils photo et téléphone non autorisés ;

– Carte d’identité demandé à tous les participants majeurs avant la visite ;

– Visite accessible qu’à partir de 8 ans. Tous les enfants de 0 à 7 ans seront refusés.

Inscription dans les bureaux d’information touristique (Bort-les-Orgues, Meymac, Ussel, Neuvic), par téléphone, ou en ligne www.tourisme-hautecorreze.fr

Nombre de places limités .

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Barrage de Bort-les-Orgues visite Usine Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de Haute Corrèze