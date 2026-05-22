Bort-les-Orgues

Championnat de France de pêche des carnassiers en bateau

Bort-les-Orgues Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le Championnat de France de pêche des carnassiers en bateau, nouvelle formule, organisé, par la Fédération Française des Pêches Sportives FFPS/Carnassier et Mercury fera son grand retour en 2026. Cet événement se tiendra sur le lac de Bort les Orgues. Le lac abrite une population de brochets, sandres et perches.

L’objectif pour les équipes est de remporter le titre de champions de France de pêche des carnassiers en bateau 2026, attribué par la FFPS. .

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Championnat de France de pêche des carnassiers en bateau

L’événement Championnat de France de pêche des carnassiers en bateau Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de Haute Corrèze