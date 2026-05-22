Championnat de France de pêche des carnassiers en bateau Bort-les-Orgues
Championnat de France de pêche des carnassiers en bateau Bort-les-Orgues samedi 19 septembre 2026.
Bort-les-Orgues
Championnat de France de pêche des carnassiers en bateau
Bort-les-Orgues Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Le Championnat de France de pêche des carnassiers en bateau, nouvelle formule, organisé, par la Fédération Française des Pêches Sportives FFPS/Carnassier et Mercury fera son grand retour en 2026. Cet événement se tiendra sur le lac de Bort les Orgues. Le lac abrite une population de brochets, sandres et perches.
L’objectif pour les équipes est de remporter le titre de champions de France de pêche des carnassiers en bateau 2026, attribué par la FFPS. .
Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : Championnat de France de pêche des carnassiers en bateau
L’événement Championnat de France de pêche des carnassiers en bateau Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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