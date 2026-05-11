Vide-greniers Place Marmontel Bort-les-Orgues

Bort-les-Orgues

Vide-greniers

Place Marmontel Centre ville Bort-les-Orgues Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Dans le cadre de fête patronale, le comité des fête organise un vide-greniers en centre ville, sur inscriptions gratuit .

Place Marmontel Centre ville Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 42 37 71 cdf.bort@gmail.com

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze