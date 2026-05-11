Vide-greniers Place Marmontel Bort-les-Orgues
Vide-greniers Place Marmontel Bort-les-Orgues dimanche 13 septembre 2026.
Bort-les-Orgues
Vide-greniers
Place Marmontel Centre ville Bort-les-Orgues Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Dans le cadre de fête patronale, le comité des fête organise un vide-greniers en centre ville, sur inscriptions gratuit .
Place Marmontel Centre ville Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 42 37 71 cdf.bort@gmail.com
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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