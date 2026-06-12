Ciné-Plein air Dune | Soirée de clôture Imaginaires de cinéma Tourcoing samedi 27 juin 2026.

Tourcoing

Ciné-Plein air Dune | Soirée de clôture Imaginaires de cinéma

22 Rue du Fresnoy Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 22:30:00

fin : 2026-06-26 23:59:00

Date(s) :

2026-06-26

Vendredi 26 juin GRATUIT

Ciné-Plein air, à partir de 22h30

DUNE

De David Lynch

1984 | États-Unis, Mexique | 2h17 | VOSTFR

Avec Kyle MacLachlan, Jürgen Prochnow, Francesca Annis

Déconseillé aux 13 ans

La saga du guerrier intergalactique Paul Atréides et de son ascension messianique pour conduire son peuple luttant pour sa survie. Le jeune héros mène ses guerriers contre un baron maléfique et tente de mettre fin à un trafic d’ épices à l’échelle de la galaxie.

Projection sur le parvis du Fresnoy Studio national

En partenariat avec Cinéligue Hauts-France

Vendredi 26 juin GRATUIT

Ciné-Plein air, à partir de 22h30

DUNE

De David Lynch

1984 | États-Unis, Mexique | 2h17 | VOSTFR

Avec Kyle MacLachlan, Jürgen Prochnow, Francesca Annis

Déconseillé aux 13 ans

La saga du guerrier intergalactique Paul Atréides et de son ascension messianique pour conduire son peuple luttant pour sa survie. Le jeune héros mène ses guerriers contre un baron maléfique et tente de mettre fin à un trafic d’ épices à l’échelle de la galaxie.

Projection sur le parvis du Fresnoy Studio national

En partenariat avec Cinéligue Hauts-France .

22 Rue du Fresnoy Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 38 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Friday, June 26 FREE

Ciné-Plein air, from 10:30pm

DUNE

By David Lynch

1984 | United States, Mexico | 2h17 | VOSTFR

With Kyle MacLachlan, Jürgen Prochnow, Francesca Annis

Not recommended for children under 13

The saga of intergalactic warrior Paul Atreides and his messianic rise to lead his people in the struggle for survival. The young hero leads his warriors against an evil baron and attempts to put an end to galaxy-wide spice trafficking.

Screening in front of Le Fresnoy ? Studio national

In partnership with Cinéligue Hauts-France

L’événement Ciné-Plein air Dune | Soirée de clôture Imaginaires de cinéma Tourcoing a été mis à jour le 2026-06-08 par Hauts-de-France Tourisme