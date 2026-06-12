Ciné-Plein air Dune | Soirée de clôture Imaginaires de cinéma Tourcoing
Ciné-Plein air Dune | Soirée de clôture Imaginaires de cinéma Tourcoing samedi 27 juin 2026.
Tourcoing
Ciné-Plein air Dune | Soirée de clôture Imaginaires de cinéma
22 Rue du Fresnoy Tourcoing Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 22:30:00
fin : 2026-06-26 23:59:00
Date(s) :
2026-06-26
Vendredi 26 juin GRATUIT
Ciné-Plein air, à partir de 22h30
DUNE
De David Lynch
1984 | États-Unis, Mexique | 2h17 | VOSTFR
Avec Kyle MacLachlan, Jürgen Prochnow, Francesca Annis
Déconseillé aux 13 ans
La saga du guerrier intergalactique Paul Atréides et de son ascension messianique pour conduire son peuple luttant pour sa survie. Le jeune héros mène ses guerriers contre un baron maléfique et tente de mettre fin à un trafic d’ épices à l’échelle de la galaxie.
Projection sur le parvis du Fresnoy Studio national
En partenariat avec Cinéligue Hauts-France
Vendredi 26 juin GRATUIT
Ciné-Plein air, à partir de 22h30
DUNE
De David Lynch
1984 | États-Unis, Mexique | 2h17 | VOSTFR
Avec Kyle MacLachlan, Jürgen Prochnow, Francesca Annis
Déconseillé aux 13 ans
La saga du guerrier intergalactique Paul Atréides et de son ascension messianique pour conduire son peuple luttant pour sa survie. Le jeune héros mène ses guerriers contre un baron maléfique et tente de mettre fin à un trafic d’ épices à l’échelle de la galaxie.
Projection sur le parvis du Fresnoy Studio national
En partenariat avec Cinéligue Hauts-France .
22 Rue du Fresnoy Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 38 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Friday, June 26 FREE
Ciné-Plein air, from 10:30pm
DUNE
By David Lynch
1984 | United States, Mexico | 2h17 | VOSTFR
With Kyle MacLachlan, Jürgen Prochnow, Francesca Annis
Not recommended for children under 13
The saga of intergalactic warrior Paul Atreides and his messianic rise to lead his people in the struggle for survival. The young hero leads his warriors against an evil baron and attempts to put an end to galaxy-wide spice trafficking.
Screening in front of Le Fresnoy ? Studio national
In partnership with Cinéligue Hauts-France
L’événement Ciné-Plein air Dune | Soirée de clôture Imaginaires de cinéma Tourcoing a été mis à jour le 2026-06-08 par Hauts-de-France Tourisme
À voir aussi à Tourcoing (Nord)
- Les P´tits Kili, Médiathèque Aimé Césaire, Tourcoing 12 juin 2026
- Conférence : Bleus, histoire de l’équipe de France de football depuis 1904, Médiathèque André Malraux, Tourcoing 13 juin 2026
- Matin câlin, Médiathèque Aimé Césaire, Tourcoing 13 juin 2026
- P.A.L (Pile à Lire), Ludomédiathèque Colette, Tourcoing 13 juin 2026
- Matin câlin Tourcoing 13 juin 2026