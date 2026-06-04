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AGENDA · Donzère

Ciné plein air Elio D486 Donzère

samedi 22 août 2026 · D486 · Donzère

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
21:45:00
Lieu
D486
Adresse
Avenue du Rhône
Ville
26290 Donzère
Département
Drôme
Tarif

Donzère

Ciné plein air Elio

D486 Avenue du Rhône Donzère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:45:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Comme chaque été, la commune de Donzère invite petits et grands à profiter de ses traditionnels cinés plein air, un moment convivial et gratuit à partager en famille ou entre amis.
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D486 Avenue du Rhône Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 49 70 30  mairie@donzere.net

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English :

As in previous summers, the commune of Donzère invites young and old to enjoy its traditional open-air cinemas, a free, friendly event to share with family and friends.

L’événement Ciné plein air Elio Donzère a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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