Ciné plein air Elio D486 Donzère
samedi 22 août 2026 · D486 · Donzère
Informations pratiques
Donzère
Ciné plein air Elio
D486 Avenue du Rhône Donzère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:45:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Comme chaque été, la commune de Donzère invite petits et grands à profiter de ses traditionnels cinés plein air, un moment convivial et gratuit à partager en famille ou entre amis.
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D486 Avenue du Rhône Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 49 70 30 mairie@donzere.net
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English :
As in previous summers, the commune of Donzère invites young and old to enjoy its traditional open-air cinemas, a free, friendly event to share with family and friends.
L’événement Ciné plein air Elio Donzère a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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