Ciné Plein Air En attendant les hirondelles Parc Bortoli Marseille 8e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement

Ciné Plein Air En attendant les hirondelles

Jeudi 20 août 2026 à partir de 21h15. Parc Bortoli 2 Chemin du Lancier Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 21:15:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Le 7e art étend sa toile pour l’Été Marseillais, des projections pour tous dans les 4 coins de la ville.

En famille ou entre amis, les Marseillaises et les Marseillais pourront profiter tout l’été de séances de cinéma en plein air.



Le 20 août au parc Bortoli



EN ATTENDANT LES HIRONDELLES

De Karim Moussaoui

France 2017 1h52 VOSTFR



Aujourd’hui, en Algérie, trois histoires, trois générations. Mourad, un promoteur immobilier, divorcé, sent que tout lui échappe. Aïcha, une jeune fille, est tiraillée entre son désir pour Djalil et un autre destin promis. Dahman, un neurologue, est soudainement rattrapé par son passé, à la veille de son mariage. Dans les remous de ces vies bousculées qui mettent chacun face à des choix décisifs, passé et présent se télescopent pour raconter l’Algérie contemporaine.



Partenaires



Les Musées de Marseille

[mac] Musée d’Art Contemporain

Dans le cadre de l’exposition AFRICA .

Avant séance nocturne de l’exposition de 19h à 21h au [mac] Musée d’Art Contemporain

69 Av. d’Haifa, 13008 Marseille





► Infos pratiques



Accès au site à toute heure.

Accès aux toilettes.

Accès réglementé sont strictement interdits lors des projections, tous les objets pointus, tranchants ou contondants, bouteilles en verre, armes et munitions toutes

catégories, sacs et valises de contenance de +2,5 L, substances explosives, inflammables, volatiles, animaux sauf chiens-guides accompagnant les visiteurs en situation de

handicap, trottinette, vélo.

Pique-niques autorisés. Pas de restauration sur place.

Pas de chaises à disposition.

Sièges personnels autorisés.



Se rendre à la séance

Bus 23, 47 arrêt Le Lancier

Bus 22, 47 arrêt Jardon Bartoli

LeVélo station Lancier Savary



Toutes les séances sont accessibles sans réservation dans la limite des places disponibles. .

Parc Bortoli 2 Chemin du Lancier Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The 7th Art is spreading its wings for the Marseille Festival, with screenings for everyone throughout the city.

L’événement Ciné Plein Air En attendant les hirondelles Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille