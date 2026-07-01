AGENDA · La Grand-Combe
Ciné plein air, Espace Frida Kahlo, La Grand-Combe
jeudi 6 août 2026 · Espace Frida Kahlo · La Grand-Combe
Informations pratiques
Ciné plein air Jeudi 6 août, 21h00 Espace Frida Kahlo Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-06T21:00:00+02:00 – 2026-08-06T23:30:00+02:00
Fin : 2026-08-06T21:00:00+02:00 – 2026-08-06T23:30:00+02:00
Espace Frida Kahlo 1 rue des Tuileries, 30110 La Grand-Combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 07 27 64 52 »}]
Projection du film « Le répondeur »
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