Ciné plein air, Espace Frida Kahlo, La Grand-Combe

Informations pratiques

Ciné plein air Jeudi 6 août, 21h00 Espace Frida Kahlo Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-06T21:00:00+02:00 – 2026-08-06T23:30:00+02:00

Fin : 2026-08-06T21:00:00+02:00 – 2026-08-06T23:30:00+02:00

Espace Frida Kahlo 1 rue des Tuileries, 30110 La Grand-Combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 07 27 64 52 »}]

Projection du film « Le répondeur »