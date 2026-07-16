Informations pratiques

Les Mardis du Puits « Spectacle « Toile tissée » » 28 juillet et 11 août Maison du Mineur Gard

Tarifs Les Mardis du Puits :

Adulte 8 € / 6–17 ans 6 € / gratuit – 6 ans. Pass adulte : 15 € (soirée Maison du Mineur (mardi) + Mine Témoin (mercredi ou vendredi))

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-28T20:00:00+02:00 – 2026-07-28T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-11T20:00:00+02:00 – 2026-08-11T22:00:00+02:00

28 juillet et 11 août – 20h

Spectacle « Toile Tissée »

Spectacle mêlant danse aérienne, fil d’équilibre et musique. Chaque lieu devient un spectacle en soi pour peu qu’on s’y arrête un instant. Dans une approche poétique de l’espace, la performance invite à porter un regard nouveau sur le site. Une bâtisse, un paysage industriel, tout se transforme le temps d’un instant en scène vivante révélant la vie qui a pu s’y déployer.

Réservation conseillée

Tarifs Les Mardis du Puits :

Adulte 8 € / 6–17 ans 6 € / gratuit – 6 ans

Pass adulte : 15 € (soirée Maison du Mineur (mardi) + Mine Témoin (mercredi ou vendredi))

Maison du Mineur Rue Victor Fumat, 30110 La Grand’Combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie 04 66 34 28 93 https://www.maison-du-mineur.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 34 28 93 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maison-du-mineur.com »}]

Soirée immersive sur le site du Puits Ricard. Chaque soirée propose une expérience artistique et patrimoniale mêlant récit et création.