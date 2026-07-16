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AGENDA · La Grand-Combe

Les Mardis du Puits « Spectacle « Toile tissée » », Maison du Mineur, La Grand-Combe

mardi 28 juillet 2026 · Maison du Mineur · La Grand-Combe

Les Mardis du Puits « Spectacle « Toile tissée » », Maison du Mineur, La Grand-Combe

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Lieu
Maison du Mineur
Adresse
Rue Victor Fumat, 30110 La Grand'Combe
Ville
30110 La Grand-Combe
Département
Gard
Tarif
Tarifs Les Mardis du Puits : Adulte 8 € / 6–17 ans 6 € / gratuit - 6 ans. Pass adulte : 15 € (soirée Maison du Mineur (mardi) + Mine Témoin (mercredi ou vendredi))

Les Mardis du Puits « Spectacle « Toile tissée » » 28 juillet et 11 août Maison du Mineur Gard

Tarifs Les Mardis du Puits :
Adulte 8 € / 6–17 ans 6 € / gratuit – 6 ans. Pass adulte : 15 € (soirée Maison du Mineur (mardi) + Mine Témoin (mercredi ou vendredi))

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-28T20:00:00+02:00 – 2026-07-28T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-11T20:00:00+02:00 – 2026-08-11T22:00:00+02:00

28 juillet et 11 août – 20h
Spectacle « Toile Tissée »
Spectacle mêlant danse aérienne, fil d’équilibre et musique. Chaque lieu devient un spectacle en soi pour peu qu’on s’y arrête un instant. Dans une approche poétique de l’espace, la performance invite à porter un regard nouveau sur le site. Une bâtisse, un paysage industriel, tout se transforme le temps d’un instant en scène vivante révélant la vie qui a pu s’y déployer.

  • Réservation conseillée
  • Tarifs Les Mardis du Puits :
  • Adulte 8 € / 6–17 ans 6 € / gratuit – 6 ans
  • Pass adulte : 15 € (soirée Maison du Mineur (mardi) + Mine Témoin (mercredi ou vendredi))

Maison du Mineur Rue Victor Fumat, 30110 La Grand’Combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie 04 66 34 28 93 https://www.maison-du-mineur.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 34 28 93 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maison-du-mineur.com »}]
Soirée immersive sur le site du Puits Ricard. Chaque soirée propose une expérience artistique et patrimoniale mêlant récit et création.

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