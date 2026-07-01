Les Mardis du Puits « Conte aux étoiles », Maison du Mineur, La Grand-Combe

Informations pratiques

Les Mardis du Puits « Conte aux étoiles » 21 juillet et 4 août Maison du Mineur Gard

Tarifs « Les Mardis du Puits » : Adulte 8 € / 6–17 ans 6 € / gratuit – 6 ans. Pass adulte : 15 € (soirées Maison du Mineur (mardi) + Mine Témoin (mercredi ou vendredi))

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T21:30:00+02:00 – 2026-07-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-04T21:30:00+02:00 – 2026-08-04T23:00:00+02:00

21 juillet et 4 août – 21h30

Conte aux étoiles

Soirée contée autour d’un mineur parti chercher le cœur de la terre jusqu’à s’enfoncer trop loin. Au bout de sa pioche une dernière étincelle jaillit et réveille une guide inattendue qui entraîne le public entre récit souterrain et imaginaire céleste.

Le 4 août, la soirée se prolonge avec une observation du ciel en partenariat avec l’association L’Étoile cévenole.

Réservation conseillée

Tarifs Les Mardis du Puits :

Adulte 8 € / 6–17 ans 6 € / gratuit – 6 ans

Pass adulte : 15 € (soirées Maison du Mineur (mardi) + Mine Témoin (mercredi ou vendredi))

Maison du Mineur Rue Victor Fumat, 30110 La Grand’Combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie 04 66 34 28 93 https://www.maison-du-mineur.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 34 28 93 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maison-du-mineur.com »}]

Soirée immersive sur le site du Puits Ricard. Chaque soirée propose une expérience artistique et patrimoniale mêlant récit et création. mine charbon