Ciné plein air, Espace Frida Kahlo, La Grand-Combe

Informations pratiques

Ciné plein air Jeudi 23 juillet, 21h00 Espace Frida Kahlo Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T21:00:00+02:00 – 2026-07-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-23T21:00:00+02:00 – 2026-07-23T23:00:00+02:00

Projection du film « En fanfare ».

Espace Frida Kahlo 1 rue des Tuileries, 30110 La Grand-Combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 07 27 64 52 »}]

Installez-vous confortablement et profitez de la séance. Cinéma Film