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Ciné plein air, Espace Frida Kahlo, La Grand-Combe

jeudi 23 juillet 2026 · Espace Frida Kahlo · La Grand-Combe

Ciné plein air, Espace Frida Kahlo, La Grand-Combe

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Lieu
Espace Frida Kahlo
Adresse
1 rue des Tuileries, 30110 La Grand-Combe
Ville
30110 La Grand-Combe
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Ciné plein air Jeudi 23 juillet, 21h00 Espace Frida Kahlo Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T21:00:00+02:00 – 2026-07-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-23T21:00:00+02:00 – 2026-07-23T23:00:00+02:00

Projection du film « En fanfare ».

Espace Frida Kahlo 1 rue des Tuileries, 30110 La Grand-Combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 07 27 64 52 »}]
Installez-vous confortablement et profitez de la séance. Cinéma Film

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