AGENDA · La Grand-Combe
Journée « Rail et Charbon », Maison du Mineur, La Grand-Combe
samedi 12 septembre 2026 · Maison du Mineur · La Grand-Combe
Informations pratiques
Journée « Rail et Charbon » Samedi 12 septembre, 09h30 Maison du Mineur Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T09:30:00+02:00 – 2026-09-12T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-12T09:30:00+02:00 – 2026-09-12T17:30:00+02:00
Maison du Mineur Rue Victor Fumat, 30110 La Grand’Combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie 04 66 34 28 93 https://www.maison-du-mineur.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 34 28 93 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maison-du-mineur.com »}]
Expositions, conférences, dédicaces, ateliers et visites guidées rythmeront cette journée. charbon train
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