Journées Européennes du Patrimoine, Maison du Mineur, La Grand-Combe

Informations pratiques

Journées Européennes du Patrimoine 19 et 20 septembre Maison du Mineur Gard

Tarif spécial : 4€ par personne – Gratuit moins de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Maison du Mineur propose une immersion au cœur de l’histoire minière des Cévennes.

À travers un programme riche et accessible à tous, les visiteurs sont invités à découvrir le quotidien des mineurs, leur savoir-faire, leurs conditions de travail et l’impact de l’activité minière sur le territoire.

Tout au long du week-end, des visites guidées permettront d’explorer les espaces muséographiques et de mieux comprendre l’épopée charbonnière cévenole grâce aux témoignages, objets et archives conservés. Des ateliers offriront aux petits comme aux grands une approche ludique et pédagogique de ce patrimoine industriel. Des projections viendront compléter la découverte en retraçant l’histoire des mines et de ceux qui les ont fait vivre.

Une occasion unique de plonger dans un patrimoine emblématique des Cévennes, de rencontrer des passionnés et de transmettre aux nouvelles générations la mémoire d’un territoire façonné par l’aventure minière.

Une visite incontournable pour comprendre l’histoire humaine, sociale et industrielle qui a marqué durablement la région.

Tarif spécial : 4 € ; Gratuit – 6 ans

Réservation conseillée

Maison du Mineur Rue Victor Fumat, 30110 La Grand’Combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie 04 66 34 28 93 https://www.maison-du-mineur.com

Découverte de la Maison du Mineur à travers visites et animations : visites guidées, ateliers, projections, exposition,… Une immersion dans l’histoire minière des Cévennes.

© Alès Agglomération – Maison du Mineur