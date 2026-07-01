AGENDA · La Grand-Combe
Grand karaoké, Place Jean-Jaurès, La Grand-Combe
jeudi 27 août 2026 · Place Jean-Jaurès · La Grand-Combe
Informations pratiques
Grand karaoké Jeudi 27 août, 21h00 Place Jean-Jaurès Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T21:00:00+02:00 – 2026-08-27T23:30:00+02:00
Fin : 2026-08-27T21:00:00+02:00 – 2026-08-27T23:30:00+02:00
Animé par Francky d’Animabois.
Place Jean-Jaurès Place Jean-Jaurès, 30110 La Grand-Combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.lagrandcombe.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 07 27 64 52 »}]
Venez vous défier entre amis dans une ambiance détendue.
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