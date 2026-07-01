Grand karaoké, Place Jean-Jaurès, La Grand-Combe

Informations pratiques

Grand karaoké Jeudi 27 août, 21h00 Place Jean-Jaurès Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T21:00:00+02:00 – 2026-08-27T23:30:00+02:00

Fin : 2026-08-27T21:00:00+02:00 – 2026-08-27T23:30:00+02:00

Animé par Francky d’Animabois.

Place Jean-Jaurès Place Jean-Jaurès, 30110 La Grand-Combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.lagrandcombe.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 07 27 64 52 »}]

Venez vous défier entre amis dans une ambiance détendue.