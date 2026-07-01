Bal des pompiers, Espace Frida Kahlo, La Grand-Combe
samedi 18 juillet 2026 · Espace Frida Kahlo · La Grand-Combe
Informations pratiques
Bal des pompiers Samedi 18 juillet, 19h00 Espace Frida Kahlo Gard
Repas : 16 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T19:00:00+02:00 – 2026-07-18T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-18T19:00:00+02:00 – 2026-07-18T23:59:00+02:00
Reaps rouille sétoise sur réservation.
Espace Frida Kahlo 1 rue des Tuileries, 30110 La Grand-Combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://amicale-des-sapeurs-pompiers-de-la-grand-combe.sumupstore.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 07 27 64 52 »}]
L’incontournable Bal des Pompiers est de retour ! Son, Lumière, DJ, ambiance de feu… Soyez au rendez-vous !
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