Balade urbaine « La Grand’Combe, une ville champignon qui fête ses 180 ans ! », Maison du Mineur, La Grand-Combe

Informations pratiques

Balade urbaine « La Grand’Combe, une ville champignon qui fête ses 180 ans ! » 25 juillet et 8 août Maison du Mineur Gard

6 € par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T09:30:00+02:00 – 2026-07-25T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-08T09:30:00+02:00 – 2026-08-08T12:00:00+02:00

Partez pour une visite guidée au cœur de la ville afin de découvrir les traces laissées par l’activité minière qui a façonné son histoire, son urbanisme et son identité. Accompagnés d’un guide, les participants parcourront les rues du centre-ville à la rencontre des lieux emblématiques liés à l’épopée minière : bâtiments historiques, cités ouvrières, équipements collectifs, monuments et témoignages du développement économique et social engendré par l’exploitation du charbon.

Cette promenade commentée permettra de mieux comprendre le quotidien des mineurs et de leurs familles, ainsi que les transformations du paysage urbain au fil des décennies. Le parcours fera également étape au marché de la place Bouzac, lieu de vie incontournable. Cette halte offrira l’occasion d’évoquer les échanges, les traditions locales et la vie quotidienne de la population dans une ville profondément marquée par son passé industriel.

Une visite conviviale et enrichissante pour porter un nouveau regard sur le patrimoine minier et découvrir comment cette mémoire reste aujourd’hui inscrite dans l’espace urbain et dans l’histoire collective du territoire.

Samedis 25 juillet et 8 août – Départ à 9h30 de la Maison du Mineur

Tarif : 6 € par personne.

Réservation OBLIGATOIRE

Maison du Mineur Rue Victor Fumat, 30110 La Grand’Combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie 04 66 34 28 93 https://www.maison-du-mineur.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 34 28 93 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maison-du-mineur.com »}]

Visite guidée du centre-ville à la découverte du patrimoine minier, incluant un passage au marché de la place Bouzac.