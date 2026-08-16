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Ciné Plein-air La Générale, Caserne Mellinet Nantes
samedi 5 septembre 2026 · La Générale, Caserne Mellinet · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-05 20:30 –
Gratuit : oui Tout public
Le comité des cinéphiles de Mellinet vous présente Nausicaä de la vallée du vent de Hayao Miazaki.Ouverture à 20h30, début de la séance à 21h30.À partir de 7 ans, ouvert à tous·tes, gratuit.
La Générale, Caserne Mellinet Nantes 44000
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