Ciné Plein-air La Générale, Caserne Mellinet Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-05 20:30 –

Gratuit : oui Tout public

Le comité des cinéphiles de Mellinet vous présente Nausicaä de la vallée du vent de Hayao Miazaki.Ouverture à 20h30, début de la séance à 21h30.À partir de 7 ans, ouvert à tous·tes, gratuit.

La Générale, Caserne Mellinet Nantes 44000



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