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AGENDA · La Réole

Ciné plein air Le château dans le ciel La Réole

vendredi 14 août 2026 · La Réole

Ciné plein air Le château dans le ciel La Réole

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Château des Quat'Sos
Ville
33190 La Réole
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

La Réole

Ciné plein air Le château dans le ciel

Château des Quat’Sos La Réole Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14 00:30:00

Date(s) :
2026-08-14

Notre rendez-vous estival est de retour ! Retrouvez-nous le 14 Aout pour partager une belle soirée sous les étoiles. Ouverture des portes du parc du château dès 20h, bretzels, glaces et gourmandises vous y attendrons avant la projection du film à 22h.   .

Château des Quat’Sos La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 02 60 

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English : Ciné plein air Le château dans le ciel

L’événement Ciné plein air Le château dans le ciel La Réole a été mis à jour le 2026-08-07 par OT de l’Entre-deux-Mers

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