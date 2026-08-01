Ciné plein air Le château dans le ciel La Réole
vendredi 14 août 2026 · La Réole
Informations pratiques
La Réole
Ciné plein air Le château dans le ciel
Château des Quat’Sos La Réole Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14 00:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Notre rendez-vous estival est de retour ! Retrouvez-nous le 14 Aout pour partager une belle soirée sous les étoiles. Ouverture des portes du parc du château dès 20h, bretzels, glaces et gourmandises vous y attendrons avant la projection du film à 22h. .
Château des Quat’Sos La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 02 60
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English : Ciné plein air Le château dans le ciel
L’événement Ciné plein air Le château dans le ciel La Réole a été mis à jour le 2026-08-07 par OT de l’Entre-deux-Mers
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