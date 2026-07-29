Mercredis en musique: West coast Jazz Quartet Prieuré des bénédictins La Réole

mercredi 19 août 2026 · Prieuré des bénédictins · La Réole

Informations pratiques

La Réole

Mercredis en musique: West coast Jazz Quartet

Prieuré des bénédictins Esplanade Charles de Gaulle La Réole Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 20:30:00

fin : 2026-08-19 22:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Dans les année 1950 après la frénésie du be-bop est né en Californuie un style de Jazz plus cool, illustré par des musiciens tels que Chat Baker, Stan Getz… C’est l’avènement du West Coast Jazz Quartet. .

Prieuré des bénédictins Esplanade Charles de Gaulle La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 10 11 mairie@lareole.fr

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English : Mercredis en musique: West coast Jazz Quartet

L’événement Mercredis en musique: West coast Jazz Quartet La Réole a été mis à jour le 2026-07-19 par OT de l’Entre-deux-Mers