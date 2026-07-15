Mercredis en musique: Pompa swing Quartet Prieuré des bénédictins La Réole
mercredi 12 août 2026 · Prieuré des bénédictins · La Réole
Informations pratiques
La Réole
Mercredis en musique: Pompa swing Quartet
Prieuré des bénédictins Esplanade Charles de Gaulle La Réole Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:30:00
fin : 2026-08-12 20:00:00
Date(s) :
2026-08-12
La pompa swing est un groupe de jazz manouche avec un répertoire élégant et varié. Django Reinhart; Swing, Duke Ellington, valse d’Edith Piaf, Jo privat… .
Prieuré des bénédictins Esplanade Charles de Gaulle La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 10 11 mairie@lareole.fr
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English : Mercredis en musique: Pompa swing Quartet
L’événement Mercredis en musique: Pompa swing Quartet La Réole a été mis à jour le 2026-07-05 par OT de l’Entre-deux-Mers
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