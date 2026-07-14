Concert dessiné Conte fantastique accompagné à l’orgue Place Rigoulet La Réole

Informations pratiques

La Réole

Concert dessiné Conte fantastique accompagné à l’orgue

Place Rigoulet Eglise Saint Pierre La Réole Gironde

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 18:00:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Concert dessiné autour du conte fantastique d’Isabel Ibarbia, L’envol du Phoenix Blanc (Gargantaz) avec orgue et effets de percussions, récit du conte par acteur et dessins évolutifs projetés en direct sur grand écran. Organiste Stéphane Éliot Dessinateur Adrien Demont Conteur-comédien Christian Loustau Thème du conte Un ogre insatiable est projeté sur terre lors d’un violent orage et veut tout dévorer. La Réole et ses environs sont en grand danger. Un certain phoenix blanc parviendra-t-il à le vaincre ? .

Place Rigoulet Eglise Saint Pierre La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 20 79 50 orguelareole@gmail.com

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English : Concert dessiné Conte fantastique accompagné à l’orgue

L’événement Concert dessiné Conte fantastique accompagné à l’orgue La Réole a été mis à jour le 2026-07-14 par OT de l’Entre-deux-Mers