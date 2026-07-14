Concert dessiné Conte fantastique accompagné à l’orgue Place Rigoulet La Réole
dimanche 9 août 2026 · Place Rigoulet · La Réole
Informations pratiques
La Réole
Concert dessiné Conte fantastique accompagné à l’orgue
Place Rigoulet Eglise Saint Pierre La Réole Gironde
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Concert dessiné autour du conte fantastique d’Isabel Ibarbia, L’envol du Phoenix Blanc (Gargantaz) avec orgue et effets de percussions, récit du conte par acteur et dessins évolutifs projetés en direct sur grand écran. Organiste Stéphane Éliot Dessinateur Adrien Demont Conteur-comédien Christian Loustau Thème du conte Un ogre insatiable est projeté sur terre lors d’un violent orage et veut tout dévorer. La Réole et ses environs sont en grand danger. Un certain phoenix blanc parviendra-t-il à le vaincre ? .
Place Rigoulet Eglise Saint Pierre La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 20 79 50 orguelareole@gmail.com
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English : Concert dessiné Conte fantastique accompagné à l’orgue
L’événement Concert dessiné Conte fantastique accompagné à l’orgue La Réole a été mis à jour le 2026-07-14 par OT de l’Entre-deux-Mers
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