Séance rattrapage l’objet du délit Pl. de la Libération La Réole

dimanche 9 août 2026 · Pl. de la Libération · La Réole

Informations pratiques

La Réole

Séance rattrapage l’objet du délit

Pl. de la Libération Cinéma rex La Réole Gironde

Tarif : 5.8 – 5.8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 10:00:00

fin : 2026-08-09 12:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Dans les coulisses d’une ambitieuse production de l’opéra Les Noces de Figaro , les tensions montent lorsqu’une accusation d’agression sexuelle éclate, mettant en péril la production et forçant chacun à prendre position. Les confl its d’opinion et de génération se font jour, et comme toujours chez Agnès Jaoui, le rire n’est jamais loin du drame. Viennoiseries, boissons chaudes, jus de fruits offerts avant la séance ! .

Pl. de la Libération Cinéma rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@cinerex-lareole.com

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English : Séance rattrapage l’objet du délit

L’événement Séance rattrapage l’objet du délit La Réole a été mis à jour le 2026-07-24 par OT de l’Entre-deux-Mers