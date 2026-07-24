Séance rattrapage l’objet du délit Pl. de la Libération La Réole
dimanche 9 août 2026 · Pl. de la Libération · La Réole
Informations pratiques
La Réole
Séance rattrapage l’objet du délit
Pl. de la Libération Cinéma rex La Réole Gironde
Tarif : 5.8 – 5.8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-09 12:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Dans les coulisses d’une ambitieuse production de l’opéra Les Noces de Figaro , les tensions montent lorsqu’une accusation d’agression sexuelle éclate, mettant en péril la production et forçant chacun à prendre position. Les confl its d’opinion et de génération se font jour, et comme toujours chez Agnès Jaoui, le rire n’est jamais loin du drame. Viennoiseries, boissons chaudes, jus de fruits offerts avant la séance ! .
Pl. de la Libération Cinéma rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@cinerex-lareole.com
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English : Séance rattrapage l’objet du délit
L’événement Séance rattrapage l’objet du délit La Réole a été mis à jour le 2026-07-24 par OT de l’Entre-deux-Mers
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