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Mini-séance Non-Non dans l’espace La Réole

dimanche 2 août 2026 · La Réole

Mini-séance Non-Non dans l’espace La Réole

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Pl. de la Libération
Ville
33190 La Réole
Département
Gironde
Tarif
3.5 3.5 Tarif de base plein tarif

La Réole

Mini-séance Non-Non dans l’espace

Pl. de la Libération La Réole Gironde

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02 11:30:00

Date(s) :
2026-08-02

Non-Non, Groc Groc, Magaïveur et toute la bande de Sous-Bois–Les-Bains embarquent pour une mission spatiale et atterrissent sur une planète inconnue. La rencontre avec Croaâk, un petit homme vert, transforme le voyage en une histoire d’amitié interplanétaire ! D’après l’univers des albums de Magali Le Huche.
Rendez-vous dans le hall du ciné dès 10h pour une petite collation offerte ! Son, lumière adaptés pour nos tout petits spectateurs !   .

Pl. de la Libération La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine   contact@cinerex-lareole.com

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English : Mini-séance Non-Non dans l’espace

L’événement Mini-séance Non-Non dans l’espace La Réole a été mis à jour le 2026-07-24 par OT de l’Entre-deux-Mers

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