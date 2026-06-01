CINE PLEIN AIR LE VOYAGE DE CHIHIRO Place Jean Jaurès La Salvetat-Saint-Gilles
CINE PLEIN AIR LE VOYAGE DE CHIHIRO Place Jean Jaurès La Salvetat-Saint-Gilles samedi 27 juin 2026.
La Salvetat-Saint-Gilles
CINE PLEIN AIR LE VOYAGE DE CHIHIRO
Place Jean Jaurès CHATEAU La Salvetat-Saint-Gilles Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 22:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Hayao Miyazaki, Japon, 2001 âge conseillé 10 ans et plus
Chihiro, une fillette de 10 ans, est en route vers sa nouvelle demeure en compagnie de ses parents. Au cours du voyage, la famille fait une halte dans un parc à thème qui leur paraît délabré. Lors de la visite, les parents s’arrêtent dans un des bâtiments pour déguster quelques mets très appétissants, apparus comme par enchantement. Hélas cette nourriture les transforme en porcs. Prise de panique, Chihiro s’enfuit et se retrouve seule dans cet univers fantasmagorique ; elle rencontre alors l’énigmatique Haku, son seul allié dans cette terrible épreuve…
Buvette & restauration Guinguette du château .
Place Jean Jaurès CHATEAU La Salvetat-Saint-Gilles 31880 Haute-Garonne Occitanie culture@lasalvetat31.com
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English :
Hayao Miyazaki, Japan, 2001 ? recommended age: 10 and up
L’événement CINE PLEIN AIR LE VOYAGE DE CHIHIRO La Salvetat-Saint-Gilles a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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