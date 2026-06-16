Ciné Plein Air Route Algéricaine Théâtre Silvain Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Ciné Plein Air Route Algéricaine

Mardi 7 juillet 2026 à partir de 21h. Théâtre Silvain Chemin du Pont Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 21:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Projection en plein air, film d’ouverture de la 37e édition du FID en avant-première

Route Algéricaine de Rabah Ameur-Zaïmeche

France, Algérie, Arabie saoudite, Qatar | 2026 | 1h48 | VOSTFR



Dans le cadre du FID

Film d’ouverture de la 37e édition, en avant-première, projeté en présence de Rabah Ameur-Zaïmeche et de son équipe.



France, Algérie, Arabie saoudite, Qatar | 2026 | 1h08 | VOF



Slimane, un vieux routier fatigué et malade, et Smaïn, son rippeur, ont pour mission de convoyer une cargaison au fin fond du Sahara algérien. En route, ils se font violemment agresser et dérober leur camion. Anna, une jeune chercheuse universitaire, et Sofiane, son compagnon de voyage, découvrent bientôt les deux hommes agonisants et leur portent secours…



► Infos pratiques



Accès au site à partir de 20h.

Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Accès aux toilettes.

Objets personnels interdits objets contondants, tranchants, bouteilles en verre…



Restauration

Pique-niques autorisés. Bar et restauration sur place.



Assises

Assise sur les gradins en béton. Prévoir tapis ou coussins pour votre confort.

Sièges personnels interdits.



Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

Théâtre Silvain Chemin du Pont Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 54 10

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English :

Open-air screening of the opening film of the 37th edition of the FID, presented as a preview

L’événement Ciné Plein Air Route Algéricaine Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille