Ciné Plein Air Route Algéricaine Théâtre Silvain Marseille 7e Arrondissement
Ciné Plein Air Route Algéricaine Théâtre Silvain Marseille 7e Arrondissement mardi 7 juillet 2026.
Marseille 7e Arrondissement
Ciné Plein Air Route Algéricaine
Mardi 7 juillet 2026 à partir de 21h. Théâtre Silvain Chemin du Pont Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 21:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Projection en plein air, film d’ouverture de la 37e édition du FID en avant-première
Route Algéricaine de Rabah Ameur-Zaïmeche
France, Algérie, Arabie saoudite, Qatar | 2026 | 1h48 | VOSTFR
Dans le cadre du FID
Film d’ouverture de la 37e édition, en avant-première, projeté en présence de Rabah Ameur-Zaïmeche et de son équipe.
France, Algérie, Arabie saoudite, Qatar | 2026 | 1h08 | VOF
Slimane, un vieux routier fatigué et malade, et Smaïn, son rippeur, ont pour mission de convoyer une cargaison au fin fond du Sahara algérien. En route, ils se font violemment agresser et dérober leur camion. Anna, une jeune chercheuse universitaire, et Sofiane, son compagnon de voyage, découvrent bientôt les deux hommes agonisants et leur portent secours…
► Infos pratiques
Accès au site à partir de 20h.
Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Accès aux toilettes.
Objets personnels interdits objets contondants, tranchants, bouteilles en verre…
Restauration
Pique-niques autorisés. Bar et restauration sur place.
Assises
Assise sur les gradins en béton. Prévoir tapis ou coussins pour votre confort.
Sièges personnels interdits.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. .
Théâtre Silvain Chemin du Pont Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 54 10
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English :
Open-air screening of the opening film of the 37th edition of the FID, presented as a preview
L’événement Ciné Plein Air Route Algéricaine Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille
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