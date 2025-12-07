Ciné Plus Monsieur Constant de Alan Simon Maison du Terroir Genouilly

Genouilly

Ciné Plus Monsieur Constant de Alan Simon

Maison du Terroir 3 rue Lapins Genouilly Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 20:30:00

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

Sur Île-aux-Moines en Bretagne, Monsieur Constant, ancien photographe de guerre, est hanté par le souvenir de son amour perdu, Natalia, une célèbre danseuse étoile Russe tragiquement disparue il y a cinquante ans. Son fils, Sergio, doit se rendre en Sibérie pour achever l’opéra dont rêvait sa mère. Il confie alors sa fille de huit ans, Adéla, à son grand-père qu’elle n’a encore jamais rencontré. Cette rencontre inattendue entre le vieil homme et sa petite-fille déclenche un puissant voyage intergénérationnel qui les conduira dans une épopée d’amour, de musique et de danse entre la Bretagne et Novossibirsk en Russie.

avec Jean-Claude Drouot, Cali, Danièle Evenou .

Maison du Terroir 3 rue Lapins Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 maisonterroir.genouilly@orange.fr

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L’événement Ciné Plus Monsieur Constant de Alan Simon Genouilly a été mis à jour le 2026-04-17 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II