La Ronde des Caves Les Vignerons de Genouilly Genouilly

Genouilly

La Ronde des Caves

Les Vignerons de Genouilly 2 Allée du 19 Mars 1962 Genouilly Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 10:00:00

fin : 2026-05-16 19:00:00

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17

Une expérience unique !

La saison œnotouristique en Bourgogne s’annonce particulièrement riche avec le retour de la Ronde des Caves organisée par les Vignerons de Genouilly.

Cet événement emblématique invite les amateurs de vin, les curieux et les passionnés de terroir à vivre une immersion complète dans l’univers viticole français.

Au sein même de la Cave de Genouilly, ce rendez-vous propose une véritable balade sensorielle à travers les grandes régions viticoles de France. Plus qu’une simple dégustation, il s’agit d’un moment de partage, de découverte et de convivialité autour du vin et des produits du terroir.

Dates et horaires de la Ronde des Caves 2026

L’événement se déroulera sur trois jours

– Vendredi 15 mai 15h 19h

– Samedi 16 mai 10h 19h

– Dimanche 17 mai 10h 18h

Ces horaires permettent à chacun de profiter pleinement de l’expérience, que ce soit pour une visite courte ou une immersion complète sur une journée.

En plus de la richesse des vins présentés, les visiteurs pourront profiter d’une restauration sur place ainsi que d’un espace dédié aux produits du terroir.

Un tour de France des terroirs viticoles !

L’un des points forts de la Ronde des Caves est la diversité des régions représentées. Les visiteurs pourront découvrir des vins issus de 9 régions emblématiques.

Chaque région sera représentée par des vignerons passionnés, venus partager leur savoir-faire, leurs histoires et leurs cuvées emblématiques. Cette diversité fait de l’événement un véritable tour de France des vins, idéal pour enrichir sa culture œnologique. .

Les Vignerons de Genouilly 2 Allée du 19 Mars 1962 Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 72 contact@vigneronsdegenouilly.fr

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English :

L’événement La Ronde des Caves Genouilly a été mis à jour le 2026-04-17 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)