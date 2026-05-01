Conférence Prométhée 2.0, l’IA est-elle dangereuse ? Maison du Terroir Genouilly

Genouilly

Conférence Prométhée 2.0, l’IA est-elle dangereuse ?

Maison du Terroir 3 rue Lapins Genouilly Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 20:00:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Présentée par Olivier Sélignan, ingénieur-informaticien, économiste (École Centrale de Paris).

Trois ans que l’Intelligence Artificielle (IA) générative a atteint le monde, trois ans encore devant nous avant qu’elle ne se cristallise et modèle le monde à sa manière.

En ce début d’année 2026, force est de constater que l’IA s’est installée au cœur du débat public. Pas un jour ne s’écoule sans que cette technique ne soit commentée, scrutée, fantasmée, parfois redoutée, parfois idéalisée.

Au fil de cette conférence, Olivier Selignan partagera, en termes accessibles à tous, comment l’IA a émergé, ce qu’elle est et ce qu’elle n’est pas, les impacts, positifs et négatifs, qu’elle aura sur nos vies et celle des générations futures.

Il éclairera les enjeux des transformations qui s’annoncent dans notre rapport à l’apprentissage, à la créativité, au travail, en clarifiant et mettant en perspective la multitude d’informations dont nous sommes abreuvés.

Enfin, il amorcera des pistes pour nous aider à tirer les bénéfices de l’IA avec lucidité, non seulement en préservant, mais en renforçant, l’unicité de ce qui nous fait humains

Participation libre et solidaire. .

Maison du Terroir 3 rue Lapins Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 maisonterroir.genouilly@orange.fr

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English : Conférence Prométhée 2.0, l’IA est-elle dangereuse ?

L’événement Conférence Prométhée 2.0, l’IA est-elle dangereuse ? Genouilly a été mis à jour le 2026-05-05 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II