Stage Danses des Balkans Maison du Terroir Genouilly

Stage Danses des Balkans
Maison du Terroir 3 Rue Lapins Genouilly Saône-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 27 EUR
Début : 2025-12-07 14:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07 2026-04-13
DÉCOUVERTE des danses d’Europe de l’Est (Pologne, Hongrie, Bulgarie, Roumanie, Israël, Grèce…..) ado/adultes
Ces danses en chaine ou en ronde, traditionnelles ou revisitées et souvent dansées pour les fêtes et les mariages, s’adressent à tous les niveaux débutants et avancés, le tout dans la convivialité et le plaisir de danser ENSEMBLE sur de belles musiques.
Tout niveau. 4h de découverte avec pause au milieu. Ateliers indépendants les uns des autres.
Minimum 8 personnes à partir de 13 ans, maximum 20 personnes.
Inscription jusqu’au 5 décembre .
Maison du Terroir 3 Rue Lapins Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 maisonterroir.genouilly@orange.fr
