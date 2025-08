Atelier Dessin et Exploration Artistique Maison du Terroir Genouilly

Atelier Dessin et Exploration Artistique

Maison du Terroir 3, rue lapins Genouilly Saône-et-Loire

Tarif : 54 – 54 – 54 EUR

Début : 2025-09-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 16:00:00

2025-09-06 2025-10-04 2025-11-01 2025-12-06 2026-01-03 2026-02-07 2026-03-07 2026-04-04 2026-05-02 2026-06-06

Tous les 1er samedis du mois, à partir du 6 septembre, atelier adultes animé par Edwina DOYLE

Venez explorer votre CRÉATIVITÉ !! Au cours des séances vous serez encouragés à utiliser votre imagination, votre propre histoire, vos rêves, pour construire vos œuvres, à l’aide de matériaux mixtes, feutres, crayons de papier, collage, peinture, tissus etc.

« Basé sur mon expérience d’artiste-peintre et d’art thérapeute, je vous offre une palette riche en possibilités. Offrez-vous ce temps de détente et de bienveillance.

J’espère vous voir bientôt,

Edwina Doyle .

Maison du Terroir 3, rue lapins Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 maisonterroir.genouilly@orange.fr

