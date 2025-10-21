CinéVillage Les Musiciens de Grégory Magne Maison du Terroir Genouilly

CinéVillage Les Musiciens de Grégory Magne

Maison du Terroir 3 Rue Lapins Genouilly Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09 20:30:00

fin : 2025-12-09

Date(s) :

2025-12-09 2025-12-12

Astrid Thompson parvient enfin à réaliser le rêve de son père réunir quatre Stradivarius pour un concert unique attendu par les mélomanes du monde entier. Mais Lise, George, Peter et Apolline, les quatre virtuoses recrutés pour l’occasion, sont incapables de jouer ensemble. Les crises d’égo se succèdent au rythme des répétitions. Sans solution, Astrid se résout à aller chercher le seul qui, à ses yeux, peut encore sauver l’événement Charlie Beaumont, le compositeur de la partition.

Avec Valérie Donzelli, Frédéric Pierrot, Mathieu Spinosi .

Maison du Terroir 3 Rue Lapins Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 maisonterroir.genouilly@orange.fr

English :

German : CinéVillage Les Musiciens de Grégory Magne

Italiano :

Espanol :

L’événement CinéVillage Les Musiciens de Grégory Magne Genouilly a été mis à jour le 2025-11-21 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II