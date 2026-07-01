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AGENDA · Jard-sur-Mer

Ciné Récap Rue des Écholères Jard-sur-Mer

vendredi 24 juillet 2026 · Rue des Écholères · Jard-sur-Mer

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Rue des Écholères
Adresse
Cinéma Les Ormeaux
Ville
85520 Jard-sur-Mer
Département
Vendée
Tarif

Jard-sur-Mer

Ciné Récap

Rue des Écholères Cinéma Les Ormeaux Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

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Rue des Écholères Cinéma Les Ormeaux Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 22 86 09 

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English :

L’événement Ciné Récap Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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