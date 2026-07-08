Ramassage de déchets sur le littoral Route du Payré Jard-sur-Mer

Informations pratiques

Jard-sur-Mer

Ramassage de déchets sur le littoral

Route du Payré Parking de la Plage de la Mine Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 11:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

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Route du Payré Parking de la Plage de la Mine Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 20 74 85 contact@estuaire.net

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English :

L’événement Ramassage de déchets sur le littoral Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral