[Ciné Relax] Monte là-dessus Le Rex DSN Dieppe
[Ciné Relax] Monte là-dessus Le Rex DSN Dieppe samedi 27 juin 2026.
Dieppe
[Ciné Relax] Monte là-dessus
Le Rex DSN / Place Nationale Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:15:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
✨ Ciné Relax Monte là-dessus
Le dispositif Ciné Relax Dieppe vous invite à découvrir Monte là-dessus, célèbre comédie burlesque muette de Fred C. Newmeyer avec l’inoubliable Harold Lloyd.
Entre cascades impressionnantes, effets bluffants et gags hilarants, ce grand classique du cinéma promet un moment drôle et accessible à tous !
♿ Séance accessible avec audiodescription et sous-titres SME.
️ Une séance Ciné Relax est une séance de cinéma rendue accessible aux personnes dont le handicap peut entraîner des comportements atypiques. L’ambiance y est bienveillante, avec un son modéré, une lumière éteinte progressivement et sans publicité ni bandes-annonces. .
Le Rex DSN / Place Nationale Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 44 dieppe@cinerelax.org
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English : [Ciné Relax] Monte là-dessus
L’événement [Ciné Relax] Monte là-dessus Dieppe a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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