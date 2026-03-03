Ciné rencontre Place José Bès Casteljaloux
Ciné rencontre Place José Bès Casteljaloux samedi 21 mars 2026.
Ciné rencontre
Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Esprit libre, une autre viticulture est possible
Séance suivie d’une rencontre avec Damien Beney, réalisateur, Émilien Jean, viticulteur et Camille Biasi .
Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 91 30 cine2000.lodyssee@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné rencontre
L’événement Ciné rencontre Casteljaloux a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Coteaux et Landes de Gascogne