Session Mario Party Jamboree Place José Bès Casteljaloux
Session Mario Party Jamboree Place José Bès Casteljaloux jeudi 16 avril 2026.
Casteljaloux
Session Mario Party Jamboree
Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 18:45:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
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Quiz sur l’univers Mario Vendredi 17 avril à 16h et 21h
Tournoi MK et Session Mario Party sur inscription. .
Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 91 30 cine2000.lodyssee@orange.fr
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English : Session Mario Party Jamboree
L’événement Session Mario Party Jamboree Casteljaloux a été mis à jour le 2026-03-30 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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