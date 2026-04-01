Session Mario Party Jamboree Place José Bès Casteljaloux

Casteljaloux

Session Mario Party Jamboree

Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 18:45:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Focus Mario A l’occasion de la sortie de Super Mario Galaxy le film, l’Odyssée se transforme en royaume de Mario courses endiablées, quiz et session Mario Party Jamboree. Prêts à jouer ?

Quiz sur l’univers Mario Vendredi 17 avril à 16h et 21h

Tournoi MK et Session Mario Party sur inscription. .

Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 91 30 cine2000.lodyssee@orange.fr

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English : Session Mario Party Jamboree

L’événement Session Mario Party Jamboree Casteljaloux a été mis à jour le 2026-03-30 par OT Coteaux et Landes de Gascogne