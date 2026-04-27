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Le Grand Bain sonore Café associatif Le Grand Bain Casteljaloux

Le Grand Bain sonore Café associatif Le Grand Bain Casteljaloux

Le Grand Bain sonore Café associatif Le Grand Bain Casteljaloux dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Café associatif Le Grand Bain

Adresse : 69 Grand Rue

Ville : 47700 Casteljaloux

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Casteljaloux

Le Grand Bain sonore

Café associatif Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 14:30:00
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-03

Le Grand Bain sonore est proposé par Pierre Teboul, musicothérapeute et énergéticien.
Ce voyage intérieur est une invitation à se détendre et à lâcher prise, facilité par des sons et des
vibrations sonores provenant de différents instruments.
Petits échanges et partages autour d’un goûter pour terminer ce voyage.   .

Café associatif Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 36 41 22  legrandbain47@gmail.com

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English : Le Grand Bain sonore

L’événement Le Grand Bain sonore Casteljaloux a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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