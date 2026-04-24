Exposition Les Couleurs de Momo Maison du Roy Casteljaloux
Exposition Les Couleurs de Momo Maison du Roy Casteljaloux lundi 4 mai 2026.
Casteljaloux
Exposition Les Couleurs de Momo
Maison du Roy 20 place du Roy Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-04
Par Monique Palacio
Vernissage le 7 mai à 17h .
Maison du Roy 20 place du Roy Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 00 00 accueil@tourisme-clg.fr
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English : Exposition Les Couleurs de Momo
L’événement Exposition Les Couleurs de Momo Casteljaloux a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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