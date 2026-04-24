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Exposition Les Couleurs de Momo Maison du Roy Casteljaloux

Exposition Les Couleurs de Momo Maison du Roy Casteljaloux

Exposition Les Couleurs de Momo Maison du Roy Casteljaloux lundi 4 mai 2026.

Lieu : Maison du Roy

Adresse : 20 place du Roy

Ville : 47700 Casteljaloux

Département : Lot-et-Garonne

Début : lundi 4 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : Gratuit

Casteljaloux

Exposition Les Couleurs de Momo

Maison du Roy 20 place du Roy Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-04

Par Monique Palacio
Vernissage le 7 mai à 17h   .

Maison du Roy 20 place du Roy Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 00 00  accueil@tourisme-clg.fr

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English : Exposition Les Couleurs de Momo

L’événement Exposition Les Couleurs de Momo Casteljaloux a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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