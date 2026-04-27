Popote du mercredi Le Grand Bain Casteljaloux
Popote du mercredi Le Grand Bain Casteljaloux mercredi 6 mai 2026.
Casteljaloux
Popote du mercredi
Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 12:00:00
fin : 2026-05-06 14:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Tous les mercredis.
Les résidents de l’habitat inclusif vous préparent tous les mercredis un petit repas fait maison pour le café associatif. .
Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 00 25 55 legrandbain47@gmail.com
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English : Popote du mercredi
L’événement Popote du mercredi Casteljaloux a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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