Ciné-rencontre : « De la poussière dans les yeux » Cinéma Lutétia Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-28 20:00 –

Gratuit : non 4 € Adulte

De la poussière dans les yeux met en lumière la force des liens familiaux face à une maladie, la sclérose en plaques et explore, avec délicatesse, mais sans détour, la question de la fin de vie, à travers le portrait de trois femmes, les deux sœurs et la mère de la réalisatrice. Ce film documentaire devient un espace d’amour et d’écoute en mettant en lumière la force des liens familiaux et questionne, avec délicatesse, mais sans détour, le choix de la fin de vie.Anne Lorrière sera présente pour échanger avec les spectateurs, accompagnée par Jocelyn Paitier, délégué de l’ADMD (Association pour le Droit à Mourir dans la Dignité) de Loire-Atlantique.

Cinéma Lutétia Bourg Saint-Herblain 44800

02 51 80 03 54 http://www.cine-lutetia.net https://www.cine-lutetia.net/



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