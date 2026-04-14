Zamdane : Rahma, La Carrière, Saint-Herblain

Zamdane : Rahma Vendredi 24 avril, 20h30 La Carrière Loire-Atlantique

32 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T20:30:00+02:00 – 2026-04-24T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-24T20:30:00+02:00 – 2026-04-24T22:30:00+02:00

Concert

Après avoir rempli deux Olympia et le Zénith de Paris, Zamdane revient en 2026 avec le spectacle RAHMA, une création originale imaginée autour de son dernier album.

Porté par le succès de SOLSAD et fort de près de 200 000 albums vendus, l’artiste franco-marocain ouvre un nouveau chapitre, plus introspectif et intense que jamais.

Cette tournée inédite traversera la France, la Belgique et le Luxembourg, et fera étape à La Carrière le 24 avril 2026 pour un show totalement renouvelé. Un rendez-vous à ne pas manquer.

Concert debout

La Carrière 2B Rue du Souvenir Français, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lacarriere-events.com/agenda/ »}]

Concert la carrière