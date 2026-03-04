Ciné-Rencontre : L’histoire d’Adèle H, Cinéma La Lanterne, Bègles

Ciné-Rencontre : L’histoire d’Adèle H Mardi 17 mars, 20h15 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarifs habituels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-17T20:15:00+01:00 – 2026-03-17T23:00:00+01:00

Fin : 2026-03-17T20:15:00+01:00 – 2026-03-17T23:00:00+01:00

Le film : L’histoire d’Adèle H, de François Truffaut (1975)

Adèle, fille cadette de Victor Hugo, partageait avec son père le talent pour l’écriture. Elle raconte notamment son amour, jusqu’à la folie, pour un officier qui n’éprouve aucun sentiment pour elle…

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « http://cinemalalanterne.fr »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Rencontre avec la Compagnie Imagine, dont le spectacle « En l’absence de Victor Hugo » est joué au Théâtre en miettes du 20 au 29 mars. ciné cinéma

La Lanterne