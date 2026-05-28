Ciné-rencontre Maspalomas Rue du Théâtre Hendaye
Ciné-rencontre Maspalomas Rue du Théâtre Hendaye dimanche 7 juin 2026.
Hendaye
Ciné-rencontre Maspalomas
Rue du Théâtre Cinéma les Variétés Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 19:00:00
fin : 2026-06-07 22:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Présentation du film Maspalomas en avant-première et rencontre avec le réalisateur Jose Mari Goenaga à l’issue de la séance.
Interdit aux -12 ans.
Rencontre en euskara avec traduction simultanée. .
Rue du Théâtre Cinéma les Variétés Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 61 18 lesvarietes@hendaye.fr
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English :
L’événement Ciné-rencontre Maspalomas Hendaye a été mis à jour le 2026-05-26 par Hendaye Tourisme & Commerce
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