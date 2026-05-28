Ciné-rencontre Maspalomas Rue du Théâtre Hendaye

Hendaye

Ciné-rencontre Maspalomas

Rue du Théâtre Cinéma les Variétés Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 19:00:00

fin : 2026-06-07 22:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Présentation du film Maspalomas en avant-première et rencontre avec le réalisateur Jose Mari Goenaga à l’issue de la séance.

Interdit aux -12 ans.

Rencontre en euskara avec traduction simultanée. .

Rue du Théâtre Cinéma les Variétés Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 61 18 lesvarietes@hendaye.fr

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English :

L’événement Ciné-rencontre Maspalomas Hendaye a été mis à jour le 2026-05-26 par Hendaye Tourisme & Commerce