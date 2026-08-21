Ciné-rencontre, médiathèque de Savigny, Savigny

Informations pratiques

Ciné-rencontre Vendredi 2 octobre, 20h00 médiathèque de Savigny Rhône

limité à 35 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T22:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T22:30:00+02:00

Projection du film « Donne moi des ailes » de Nicolas Vanier suivie d’un temps d’échange avec une association locale pour la protection des oiseaux. Et verre de l’amitié.

Synopsis : Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances avec son père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un projet fou : sauver une espèce en voie de disparition, les oies naines de Scandinavie, grâce à l’ULM de Christian ! Commence alors un incroyable et périlleux voyage…

médiathèque de Savigny 15 route de sain bel, 69210 Savigny Savigny 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0966915787 https://www.mairie-savigny69.fr/vie-sociale/mediatheque https://www.facebook.com/people/M%C3%A9diath%C3%A8que-de-Savigny/100064757404482/;https://www.instagram.com/mediatheque_de_savigny69/ La médiathèque de Savigny accueille les classes de la commune et les assistantes maternelles tout au long de l’année et propose des activités telles que l’île aux histoires (en partenariat avec le centre aéré), l’atelier remue-méninges (atelier pour encourager la réflexion et faire travailler sa mémoire), l’atelier tricoté, etc. ainsi que d’autres évènements ponctuels. Présence d’un parking, d’une rampe d’accès pour les fauteuils roulants, d’une table à langer

Biblis en folie 2026

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